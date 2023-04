Rpn - Ottimismo per rientro anticipato Osimhen: c'è una rassicurazione da fonti vicine al giocatore

Secondo quanto raccolto dalla redazione di Radio Punto Nuovo, filtra ottimismo circa un possibile rientro anticipato di Victor Osimhen

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Ore cruciali per le condizioni di Victor Osimhen. Come notificato anche dalla SSC Napoli in occasione del suo infortunio, il nigeriano si sottoporrà in questi giorni agli esami strumentali che verificheranno lo stato attuale della lesione muscolare riportata dall'ex Lille in Nazionale. Secondo quanto raccolto dalla redazione di Radio Punto Nuovo, filtra ottimismo circa un possibile rientro anticipato di Victor Osimhen.