Sky - ADL è arrivato a Napoli: stasera possibile incontro con Spalletti

© foto di www.imagephotoagency.it

Questa sera c’è la possibilità che Aurelio De Laurentiis e Luciano Spalletti si incontrino per parlare del futuro. A riferirlo è Sky Sport, che fa sapere che il patron azzurro è arrivato intorno alle 19:30 in città, mentre al momento Spalletti si trova ancora a Castel Volturno. Il contratto di Spalletti è stato prolungato usufruendo di un'opzione prevista dall'accordo. Ma De Laurentiis e l'allenatore toscano potrebbero dunque scegliere di incontrarsi comunque, dopo questa stagione esaltante, per riflettere insieme sul futuro.