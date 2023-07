Sky - ADL-Garcia, vertice di mercato terminato: presenti anche Micheli e Chiavelli

Si è concluso poco fa il vertice di mercato all’Hotel Britannique tra Aurelio De Laurentiis e Rudi Garcia.

Si è concluso poco fa il vertice di mercato all’Hotel Britannique tra Aurelio De Laurentiis e Rudi Garcia. E’ stata una chiacchierata lunga poco più di due ore, in cui erano presenti anche Maurizio Micheli e Andrea Chiavelli. Un colloquio in cui presumibilmente si è parlato di Victor Osimhen che De Laurentiis spera di tenere almeno un altro anno, trovare un’intesa per il rinnovo contrattuale magari con un inserimento di una clausola rescissoria.

L’altro tema all’ordine del giorno il sostituto di Kim: Itakura è un profilo da tenere in considerazione perchè lo stesso De Laurentiis ha svelato che il mercato orientale è in cima ai suoi pensieri. A riferirlo è Sky Sport.