Sky - ADL vuole il Mondiale per Club: stilato premio in caso di sorpasso alla Juve

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Napoli ed il suo presidente Aurelio De Laurentiis vogliono fortemente la qualificazione al prossimo Mondiale per Club organizzato dalla FIFA nell'estate del 2025. Per l'Italia l'Inter è già qualificata, mentre gli azzurri restano in corsa insieme alla Juventus e per sperare nel sorpasso ai bianconeri hanno per prima cosa bisogno di battere il Barcellona nella sfida di domani per accedere ai quarti di Champions League.

Per dare una motivazione extra ai suoi giocatori, spiega Sky Sport, il presidente Aurelio De Laurentiis avrebbe stabilito un premio per il sorpasso e quindi la qualificazione alla competizione: il Napoli con l'accesso al Mondiale per Club riceverebbe un premio dalla Fifa di circa 50 milioni di euro e proprio per questo De Laurentiis avrebbe promesso alla squadra un compenso da 10 milioni di euro come bonus extra in caso di qualificazione.

In un modo o nell'altro, la sfida di domani fra Barcellona e Napoli sarà quindi decisiva: in caso di mancato accesso ai quarti, gli azzurri sarebbero fuori dai giochi, viceversa col Napoli avanti in Champions sarebbe il Barcellona a dover rinunciare (a discapito dell'Atletico Madrid). L'accesso ai quarti tuttavia non basterebbe al Napoli per superare la Juventus, visto che servirebbe almeno una vittoria nel turno successivo.