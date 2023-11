Sky - Almeno tre cambi rispetto al Milan: la probabile formazione di Garcia

Ostigard sostituirà lo squalificato Natan mentre a sinistra Olivera è in vantaggio su Mario Rui. A centrocampo e in attacco i sei classici

La redazione di Sky Sport prova ad anticipare le scelte di formazione di Garcia in vista del derby di domani contro la Salernitana. La prima notizia è la conferma del 4-3-3 nonostante Garcia avesse detto che anche il 4-2-3-1 era un modulo preso in considerazione.

Ostigard sostituirà lo squalificato Natan mentre a sinistra Olivera è in vantaggio su Mario Rui. A centrocampo e in attacco i sei classici, ovvero il ritorno di Anguissa con Lobotka e Zielinski e in attacco con Kvara e Politano sarà confermato Raspadori al posto di Osimhen.