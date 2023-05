Sky - Altri cambi contro il Monza: chance per Gaetano, sorpresa Zerbin

Anche a Monza Luciano Spalletti è intenzionato a rivoluzionare la formazione dando spazio a chi ha giocato meno fino a questo momento

© foto di www.imagephotoagency.it

Così come già avvenuto nell’ultima gara contro la Fiorentina, anche a Monza Luciano Spalletti è intenzionato a rivoluzionare la formazione dando spazio a chi ha giocato meno fino a questo momento. La redazione di Sky Sport a tal proposito scrive: “Osimhen è a caccia del trofeo di miglior cannoniere e quindi è quasi scontato che sarà nella formazione di partenza.

Con Lozano out per il resto della stagione, Elmas può conservare la titolarità. La sorpresa in attacco potrebbe essere Zerbin schierato al posto di Kvara ma non sarà l'unica novità di formazione. In porta dovremmo rivedere Meret mentre in difesa non è escluso che questa volta sia Kim ad avere un turno di riposo con Juan Jesus promosso nell’XI di partenza. In mediana invece chance per Gaetano”.