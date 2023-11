Sky - Anguissa non è ancora rientrato dagli impegni col Camerun

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

André-Frank Zambo Anguissa non è ancora rientrato dagli impegni con la nazionale. Lo riferisce Sky Sport facendo il punto sull'allenamento odierno. Meret, Zielinski e Osimhen hanno svolto parte dell'allenamento in gruppo e una parte in palestra. Il nigeriano sta sempre meglio ed è sulla via del recupero. Ma, intanto, si ferma Lindstrom: lesione di basso grado del muscolo tibiale posteriore sinistro per lui. Il punto completo: Anguissa non è ancora rientrato, mentre per Zielinski c'è da gestire il minutaggio.