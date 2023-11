Sky - Attesa per l'arrivo di Osimhen: Mazzarri non vede l'ora di conoscerlo

Intervenuto da Castel Volturno, il giornalista di Sky Sport Francesco Modugno ha dichiarato

Intervenuto da Castel Volturno, il giornalista di Sky Sport Francesco Modugno ha dichiarato: "Osimhen è un po' più sfebbrato da quello che ci risulta, è atteso qui per continuare le terapie al flessore della coscia per capire quando fissare il rientro. La speranza più o meno concreta è di rivederlo con l'Atalanta ma ci vuole sempre molta cautela. Mazzarri però vuole conoscerlo, per ora per lui è questa la cosa più importante".