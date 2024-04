Sky - Calzona ha usato per la prima volta il pugno duro all'intervallo: il retroscena

Massimo Ugolini, giornalista Sky, è intervenuto ai microfoni dell'emittente satellitare per analizzare il successo del Napoli a Monza

Massimo Ugolini, giornalista Sky, è intervenuto ai microfoni dell'emittente satellitare per analizzare il successo del Napoli a Monza: "Si è finalmente rivisto il Napoli scudetto, con giocatori che fanno la differenza come l'hanno fatta la scorsa stagione. Una partita sconcertante, in cui sono bastati 14 minuti al Napoli per dare la motivazione giusta. Per me non è una questione di modulo o di principi di gioco, ma è mentale.

La squadra è rientrata in campo dopo l'intervallo con 6-7 minuti d'anticipo, il segnale che lo stimolo era arrivato da Calzona che ha saputo toccare le corde giuste negli spogliatoi. Per la prima volta c'è stato il pugno duro dell'allenatore. Ora però servirà un segnale di continuità nel match col Frosinone".