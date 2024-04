Sky - Calzona, pochi cambi col Monza: forse solo due

A dirlo è stato a Radio Marte il giornalista di Sky Sport Francesco Modugno.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

“Quella di Monza sarà una partita-frontiera: non per la classifica, ma per le scelte future. Fino ad ora, c'è stato un certo tipo di gerarchie, ma dopo potranno cambiare: se a Monza le risposte dovessero essere le stesse mostrate con l'Atalanta, la voglia di crederci e di esserci ancora porterebbero a delle decisioni diverse dal solito da parte di Calzona. A Monza mi aspetto pochi cambi; dopo, potrebbe essere diverso. Olivera si gioca il posto con Mario Rui e Kvara dovrebbe tornare titolare". A dirlo è stato a Radio Marte il giornalista di Sky Sport Francesco Modugno.