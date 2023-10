Sky - Conte-Napoli, ADL non potrebbe beneficiare del Decreto Crescita: il motivo

TuttoNapoli.net

© foto di Federico De Luca

Antonio Conte è una pista ancora viva o no? La cosa certa è che Aurelio De Laurentiis il suo tentativo lo sta portando avanti, consapevole di dover fare un importante sforzo economico per tesserare l'ex Juventus e Tottenham. Nel caso in cui ci riuscisse, però, il Napoli non potrà beneficiare del Decreto crescita perché Conte - riferisce Sky Sport - non ha mai spostato la sua residenza in Inghilterra.