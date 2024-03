Sky - Da domani drone in azione a Castel Volturno: Calzona monitorerà i filmati da Bratislava

Nel corso di Sky Sport 24, è intervenuto l'inviato da Castel Volturno Francesco Modugno

Nel corso di Sky Sport 24, è intervenuto l'inviato da Castel Volturno Francesco Modugno: "Mancherà la figura centrale, che è quella di Calzona, chiaramente qualcosa di pressochè. Un allenatore condiviso con la Slovacchia, mancherà tutto il suo staff. Quelli che resteranno qui non saranno pochi. Osimhen, che si sta mettendo a posto, Politano, che sperava in una convocazione di Spalletti, Traoré, che è tra quelli che ha chiesto ed ottenuto che gli fosse risparmiata la convocazione della sua nazionale per poter migliorare dal punto di vista atletico così come Anguissa, e Lindstrom, che invece giocando poco la sua nazionale l’ha persa.

Ci sarà anche Juan Jesus, che è chiaramente il personaggio di questi giorni per il fattaccio di San Siro su cui si continua a indagare e per il quale dovrà ribadire la sua verità. Ci sarà l’incontro con la Procura federale, probabilmente in video conferenza. Curioso come il Napoli oggi abbia postato sui suoi social un video, che in realtà è vecchio di una settimana. Di fatto è stato realizzato due giorni prima Inter-Napoli in cui Juan Jesus spiega a un ragazzino dell’Under 15 come comportarsi in certi casi nei quali aveva percepito una certa discriminazione e come combattere il razzismo.

Juan Jesus domani sarà qui a Castel Volturno e riprenderanno gli allenamenti con la direzione di Grava, Cacciapuoti e col coinvolgimento di chi ci sarà, un bel pezzo di Napoli. Più di mezza squadra sarà qui per preparare la partita con l’Atalanta, con Calzona che monitorerà tutto con un drone, che come in tutti gli allenamenti si leverà in aria. Poi quei filmati saranno visti da Calzona e il suo staff a Bratislava”.