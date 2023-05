Sky - Dubbio Kvaratskhelia per l'Inter: cosa filtra da Castel Volturno

Allarme durato pochissimo in casa azzurra. Osimhen ha smaltito l’influenza ed è tornato in gruppo

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Allarme durato pochissimo in casa azzurra. Osimhen ha smaltito l’influenza ed è tornato in gruppo. Come riporta la redazione di Sky Sport, contro l'Inter in difesa si può ricomporre la coppia Kim-Rrahmani mentre in attacco Kvaratskhelia, dopo aver rimediato una botta in allenamento, proverà domani per capire se poter o meno scendere in campo.