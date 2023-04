Sky e la frase di Allegri ad ADL: "Spalletti perfetto per il tuo progetto"

Paolo Assogna a Sky ha svelato un retroscena relativo all'estate del 2021

Paolo Assogna a Sky ha svelato un retroscena relativo all'estate del 2021: "Tra gli allenatori che De Laurentiis sonda c'è anche Allegri che era molto corteggiato. I due si sentono, il presidente racconta il suo progetto, si vedono a Roma negli uffici della Filmauro. De Laurentiis offre ad Allegri la panchina del Napoli ma il tecnico rifiuta per motivi personali perché voleva la Juve. In quegli incontri Allegri dice a De Laurentiis: per questo tipo di progetto il migliore di tutti è Spalletti".