Sky - Garcia oggi dirigerà l'allenamento, ma suo futuro è appeso a un filo

Lo ribadisce Gianluca Di Marzio, che scrive così sul proprio sito ufficiale.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

A guidare l'allenamento dei campioni d'Italia ci sarà Rudi Garcia, sebbene il futuro dell'allenatore francese sia appeso a un filo. Lo ribadisce Gianluca Di Marzio, che scrive così sul proprio sito ufficiale.

"Per il momento, però, Rudi Garcia è ancora sulla panchina del Napoli e oggi pomeriggio, come detto in precedenza, guiderà l'allenamento della sua squara. L'allenatore francese non potrà lavorare con undici dei suoi giocatori, convocati dalle rispettive nazionali. Saranno infatti assenti Di Lorenzo, Meret e Raspadori (convocati dall'Italia), Elmas (convocato dalla Macedonia), Lobotka (convocato dalla Slovacchia), Lindstrom (convocato dalla Danimarca), Ostigard (impegnato con la Norvegia), Zielinski (convocato dalla Polonia), Osimhen (impegnato con la Nigeria), Kvaratskhelia (convocato dalla Georgia) e Cajuste (impegnato con la Svezia).