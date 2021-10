Sky - Insigne non al top: possibile turno di riposo, Spalletti pensa al sostituto

Diversi dubbi di formazione da sciogliere per Spalletti in vista della gara di domani contro il Bologna. La redazione di Sky Sport fa sapere che Lorenzo Insigne, non essendo al top della forma per una botta al ginocchio, non è certo di giocare, anche se dovrebbe farcela. Al momento è in dubbio. Potrebbe riposare almeno inizialmente. Nel caso pronto Lozano che gioca su entrambe le corsie dell'attacco.