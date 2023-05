Sky - Inter, col Napoli sarà turnover: Lukaku titolare, riposa Acerbi

Ultime di formazione in casa Inter in vista della gara contro il Napoli. L'inviato Sky Sport da Appiano Gentile, Matteo Barzaghi, ha dichiarato

Ultime di formazione in casa Inter in vista della gara contro il Napoli. L'inviato Sky Sport da Appiano Gentile, Matteo Barzaghi, ha dichiarato: "Allenamento odierno senza gli infortunati Mkhitaryan e Skriniar che lavorano a parte. Ci saranno cambi col Napoli, giocheranno calciatori più freschi come Correa o Lukaku in attacco ma cambierà qualcosa ovunque. Acerbi ad esempio può rifiatare. Ci sarà quindi turnover".