Sky - Ipotesi Elmas dal 1' ma in un altro ruolo, le ultime di formazione

La redazione di Sky Sport prova ad anticipare le scelte di formazione in vista di Udinese-Napoli: "Spalletti dovrebbe confermare i titolarissimi per la sfida che potrebbe assegnare aritmeticamente lo scudetto agli azzurri. Nel tridente ci dovrebbe essere ancora Lozano. Elmas jolly: opzione sia come mezzala al posto di Zielinski che come ala nel tridente. Sottil recupera Beto ma per la panchina: c'è Nestorovski al centro dell'attacco. Le probabili formazioni di Udinese-Napoli, in programma giovedì 4 maggio alle 20.45".