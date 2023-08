Sky - Kvara titolare e Cajuste va in panchina: la formazione anti-Sassuolo

Dopo aver saltato precauzionalmente la prima sfida di campionato, Kvaratskhelia è pronto a riprendere posto nel tridente

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo aver saltato precauzionalmente la prima sfida di campionato, Kvaratskhelia è pronto a riprendere posto nel tridente dei Campioni d'Italia. Per la prima casalinga ci sarà il georgiano sull'out di sinistra. Osimhen è confermatissimo mentre per la terza maglia è lotta aperta tra Raspadori e Politano con il primo in leggero vantaggio. In mezzo al campo torna Anguissa con Cajuste dalla panchina mentre in difesa si deve ancora decidere tra Olivera e Mario Rui ma c'è il secondo, al momento, dato per titolare. Lo riporta la redazione di Sky Sport.