Sky - La probabile formazione contro il Sassuolo: Mario Rui verso la conferma, novità in mediana

Per la sfida di stasera a Reggio Emilia contro il Sassuolo, Spalletti avrà tutta la rosa a disposizione tranne l'infortunato Raspadori. Secondo Sky Sport, il tecnico del Napoli non vuole prendere il Sassuolo sottogamba e per questo non esagererà col turnover in vista della sfida di martedì di Champions League contro l'Eintracht Francoforte. Tra i pali ci sarà Meret, la difesa a quattro sarà composta dalla coppia Kim-Rrahmani al centro del reparto, sulle fasce il capitano Di Lorenzo e il confermato Mario Rui. A centrocampo Anguissa ed Elmas, al posto di Zielinski, come mezzali di inserimento con Lobotka al centro. Nel tridente d'attacco dovrebbe tornare titolare Politano sulla fascia destra, con Lozano che avrà un turno di riposto. Oltre all'ex Sassuolo ci saranno i due protagonisti dell'incredibile stagione Napoli: Osimhen e Kvaratskhelia.