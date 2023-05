Sky - La probabile formazione per Monza: tre esordi dal 1'

Dopo la festa scudetto con la Fiorentina, il Napoli prepara la sfida di domani contro il Monza.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo la festa scudetto con la Fiorentina, il Napoli prepara la sfida di domani contro il Monza. Spalletti darà spazio a diverse seconde linee per il match in programma alle 15 all'U-Power Stadium. Di seguito i probabili 11 proposti dalla redazione di Sky Sport. In porta ritorna Meret, in difesa esordio dal 1' per Bereszynski, che con Rrahmani, Juan Jesus e Olivera compone la linea a quattro. A centrocampo oltre ai titolari Anguissa e Lobotka, chance per Gaetano. In attacco ci saranno invece Elmas, Osimhen e Zerbin.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Bereszynski, Rrahamani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Gaetano; Elmas, Osimhen, Zerbin. All. Spalletti