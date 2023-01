Sky - Le probabili scelte di Inzaghi per il Napoli: Lautaro scalpita e insidia Dzeko-Lukaku

Marcelo Brozovic sarà assente per Inter-Napoli, dopo il problema fisico riscontrato qualche ora fa, ma Lautaro Martinez scalpita per giocare

Marcelo Brozovic sarà assente per Inter-Napoli, dopo il problema fisico riscontrato qualche ora fa, ma Lautaro Martinez scalpita per giocare già a partire dalla ripresa del campionato. Lo spiega Sky Sport, specificando come il grande dubbio di Inzaghi riguardi proprio l'attacco: Lukaku e Dzeko, provati nelle ultime amichevoli, sembrano in vantaggio, ma il Toro vuole provare a convincere il tecnico.