Sky - Le probabili scelte di Spalletti per l’Inter: out Rrahmani, sciolto altro dubbio in difesa

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio, è intervenuto Francesco Modugno, giornalista Sky: "Spalletti di grande buon senso in conferenza, di legittima consapevolezza per quanto questa squadra si porterà in dote, di speranza legittima di una squadra pronta, che si è preparata, il anche se il campo è l’unico giudice. Tutti sono certi di aver lavorato bene, nessuno lo mette in discussione, poi però in campo si vede chi l’ha fatto meglio. Designazione arbitrale? Gliel’hanno fatto notare, ma lui è stato giustamente indifferente. Lui non ha spesso curiosità di sapere chi è ad arbitrare, quest’ambiente deve togliersi questo vittimismo di dosso.