Sky - Le ultime di formazione per la Juve: torna Juan Jesus dal 1', Calzona ha due dubbi

Sky Sport riporta le ultime novità di formazione di Francesco Calzona in vista del match contro la Juventus: due i dubbi del tecnico azzurro

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Sky Sport riporta le ultime novità di formazione di Francesco Calzona in vista del match contro la Juventus. Due i dubbi principali del tecnico azzurro, il primo riguarda il terzino sinistro: è ballottaggio serrato tra Olivera e Mario Rui, con l'uruguagio leggermente in vantaggio. L'altra riflessione riguarda la mezzala: Traoré potrebbe essere confermato dopo l'ottima prestazione contro il Sassuolo, ma c'è Zielinski a insidiarlo per una maglia dal 1'.

Per il resto le scelte dovrebbero essere abbastanza chiare: sempre Meret tra i pali con Di Lorenzo a destra e Rrahmani centrale insieme a Juan Jesus che tornerà titolare. In mediana non si toccano Lobotka e Amguissa, così come il tridente offensivo Politano-Osimhen-Kvaratskhelia.

NAPOLI (4-3-3) probabile formazione: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera/Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Traorè/Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Calzona