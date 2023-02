Sky - Lista Champions, Zerbin e Demme verso l’esclusione: le ultime

Francesco Modugno, giornalista di Sky Sport, ha riferito ai microfoni dell’emittente satellitare le ultime sulle probabili scelte di Luciano Spalletti

Oggi, entro le 24, tutte le squadre qualificate agli ottavi di Champions League dovranno consegnare la lista dei calciatori convocabili per la fase a eliminazione diretta. Francesco Modugno, giornalista di Sky Sport, ha riferito ai microfoni dell’emittente satellitare le ultime sulle probabili scelte di Luciano Spalletti: “La lista Champions non è ancora ufficiale, ma la scelta questa volta dovrebbe prevedere l’inserimento di Gollini al posto di Sirigu. Diego Demme ancora fuori ed è una rinuncia dolorosa perchè è un giocatore importante e che per Spalletti garantirebbe solidità ed equilibrio.