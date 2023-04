Sky - Milan, maxi turnover col Bologna: Pioli vuole preservare tutti i titolari per Napoli

Dagli studi di Sky Sport 24, il giornalista Peppe Di Stefano ha parlato della possibilità che il Milan adotti un maxi turnover in vista della partita di sabato con il Bologna

Dagli studi di Sky Sport 24 , il giornalista Peppe Di Stefano ha parlato della possibilità che il Milan adotti un maxi turnover in vista della partita di sabato con il Bologna. Pioli sta pensando di cambiare dieci undicesimi di formazione. L’unico confermato sarebbe Mike Maignan, con il 4-2-3-1 che presenterebbe la difesa composta da Florenzi, Thiaw, Kalulu e Ballo-Touré.

In mediana la strana coppia Pobega-Vranckx mentre alle spalle di Origi potrebbe agire il terzetto formato da Saelemaekers, De Ketelaere e Rebic. Tutto dipenderà dall’allenamento di domani, ma l’idea di preservare tutti i titolari per la partita di martedì va in linea con quello che vi abbiamo raccontato già nel pomeriggio.