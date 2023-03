Sky - Momenti di tensione durante corteo tifosi Eintracht: preoccupazione per le forze dell'ordine

C'è preoccupazione da parte delle forze dell’ordine per via dei numerosi tifosi dell’Eintracht

C'è preoccupazione da parte delle forze dell’ordine per via dei numerosi tifosi dell’Eintracht, circa 600, che sono arrivati nel capoluogo campano senza biglietto e consapevoli di non poter assistere alla partita. Momenti di tensione durante un corteo organizzato per le vie della città proprio dai supporter tedeschi, tenuto a bada dalle forze dell'ordine, al lavoro dalla serata di martedì per mantenere la situazione sotto controllo. Lo riporta Sky Sport.