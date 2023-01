Sky - Mossa a sorpresa per difendere meglio su Kvaratskhelia? L’ultima idea di Inzaghi

"Per la sfida di domani contro il Napoli, sulla fascia destra Simone Inzaghi sta facendo una piccola riflessione per coprirsi meglio".

Nel corso di 'Calciomercato L'Originale', Matteo Barzaghi, giornalista Sky ha dato le ultime sulla formazione dell'Inter: "Per la sfida di domani contro il Napoli, sulla fascia destra Simone Inzaghi sta facendo una piccola riflessione per coprirsi meglio. Potrebbe infatti giocare Darmian, o almeno entrare a partita in corso, e non Dumfries per marcare meglio Kvaratskhelia. In attacco gioca Lukaku al 100%, resta da decidere il partner del belga, scalpitano Dzeko e Lautaro".