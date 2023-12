Sky - Napoli-Frosinone, le ultime di formazione: Mazzarri pensa a Demme, la scelta su Osimhen

Il giornalista Francesco Modugno, Sky, ha annunciato le ultime novità di formazione in vista della gara del Napoli contro il Frosinone

Il giornalista Francesco Modugno, Sky, ha riferito le ultime novità di formazione in vista della gara del Napoli contro il Frosinone. Mazzarri programma un massiccio turnover: potrebbero finalmente trovare spazio dal 1' Simeone e Lindstrom, così come Gaetano e Zanoli. La novità assoluta riguarda il possibile impiego di Demme, idea che avanza sempre di più in casa Napoli.

NAPOLI (4-3-3), probabile formazione: Gollini; Zanoli, Ostigard, Natan, Mario Rui; Cajuste, Demme, Gaetano; Lindstrøm, Simeone, Raspadori. All. Mazzarri.