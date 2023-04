Sky - Niente coreografia in Curva B: il motivo

Lo rivela Francesco Modugno, inviato di Sky Sport, "C'erala volontà di una coreografia di quelle batticuore, ma non c'è stato il tempo.

© foto di www.imagephotoagency.it

Non c'è stato tempo per la Curva B per organizzare una coreografia di impatto per la sfida al Milan. Lo rivela Francesco Modugno, inviato di Sky Sport, "C'era la volontà di una coreografia di quelle batticuore, ma non c'è stato il tempo". Modugno spiega il motivo: "Fino a pochi giorni fa c'erano tanti divieti e vincoli e la mancanza di un dialogo. Saranno distribuite diecimila bandierine azzurre nei Distinti, infine ricavato uno spazio in Tribuna per un gruppetto di tifosi delle curve senza biglietti"