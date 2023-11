Sky - Niente turnover con l’Union: Natan può tornare dal 1’, solito ballottaggio a sinistra

Massimo Ugolini, giornalista Sky, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli

Massimo Ugolini, giornalista Sky, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Mercoledì penso giochi ancora Raspadori, è una gara troppo importante per pensare al turn over. La vittoria ti permetterebbe di giocare a Madrid più rilassato. Vedremo il miglior Napoli possibile mercoledì, per cui vedremo Raspadori con Politano e Kvaratskhelia. Ci sarà il solito ballottaggio Olivera-Mario Rui, poi ci può stare il rientro da titolare di Natan nonostante Ostigard abbia fatto così bene. Lobotka è stato il migliore in campo e quando ha affianco Anguissa gioca in maniera diversa.

Il Napoli ha dato un segnale di continuità nei 90′, poi possiamo anche parlare delle difficoltà che oggi ha la Salernitana. Poche volte quest’anno abbiamo visto un Napoli continuo per 90′, questo è l’aspetto significativo. Il Napoli, fuori casa, ha un rendimento da scudetto, ma in casa no forse perchè ha affrontato avversari di pari livello”.