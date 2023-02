Sky - Niente turnover massiccio: Spalletti prepara i 'soliti' cambi

Non ci sarà un turnover profondo contro l'Empoli, visto che poi ci saranno sette giorni per recuperare le energie in vista della Lazio.

Non ci sarà un turnover profondo contro l'Empoli, visto che poi ci saranno sette giorni per recuperare le energie in vista della Lazio. Dunque niente rivoluzione. Si può immaginare il ritorno di Mario Rui e anche quello di Elmas, che ormai è un co-titolare. E il dubbio Lozano-Politano. A riportarlo è Sky Sport.