Sky - Osimhen a disposizione per l'andata col Milan? C'è ottimismo: ecco la giornata chiave

Dopodomani potrebbe essere la giornata giusta per capire se Victor Osimhen sarà portato a Milano per l'andata di Champions League o no.

TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it Dopodomani potrebbe essere la giornata giusta per capire se Victor Osimhen sarà portato a Milano per l'andata di Champions League o no. La distrazione all'adduttore della gamba sinistra c'è, seppur minima, per cui la speranza è quello di averlo a disposizione. A riportarlo è Massimo Ugolini, giornalista di Sky Sport, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.