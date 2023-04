Sky - Osimhen ha ordinato una maschera col tricolore. A Lecce staffetta Simeone-Raspadori

"Probabilmente giocherà un’oretta Simeone e una mezz’ora Raspadori, la rifinitura potrebbe dirci qualcosa di più".

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Inviato a Castel Volturno, il giornalista Sky Francesco Modugno ha parlato ai microfoni dell'emittente satellitare: "Da oggi Osimhen ha una nuova maschera, aspettando magari anche un’altra col tricolore che l’attaccante del Napoli avrebbe ordinato. Ma c’è ancora tempo per vincere lo scudetto, prima c’è la tappa un po’ nostalgica di Lecce, siccome l’allenatore Baroni certificò la vittoria del secondo tricolore del Napoli. Per rivedere Osimhen in campo bisogna avere ancora un po’ di pazienza, allora questo è il momento della staffetta Simeone-Raspadori. L’obiettivo del nigeriano è quello di esserci già a San Siro contro il Milan, ma necessita di nuovi accertamenti. C’è soprattutto bisogno di capire quale sarà la reazione dell’adduttore sinistro, ha una struttura muscolare molto complessa e delicata che va tutelata.