Sky - Osimhen, passi in avanti: le ultime sul recupero in vista del Milan

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Stamattina, nonostante il giorno di riposo concesso alla squadra da Luciano Spalletti, Victor Osimhen si è allenato. Il nigeriano del Napoli ha lavorato da solo nel centro di Castel Volturno ed è sceso in campo per un allenamento personalizzato facendo un po’ di corsa. Resta la prudenza, non è possibile sbilanciarsi sulla possibilità che riesca a recuperare prima di martedì, ma ci sono passi in avanti quotidiani. Ieri Osimhen aveva svolto solo lavoro in palestra, sul tapis roulant, mentre oggi è tornato a lavorare sul campo.