Sky - Osimhen si è allenato a parte: le ultime sul nigeriano

Victor Osimhen, attaccante del Napoli, non è presente in gruppo nell'allenamento di rifinitura in vista del match di Champions League

TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it Victor Osimhen, attaccante del Napoli, non è presente in gruppo nell'allenamento di rifinitura in vista del match di Champions League di domani sera in casa del Milan: come riporta Sky, il nigeriano sta svolgendo un lavoro personalizzato su un altro campo del Centro sportivo degli azzurri.