Sky - Osimhen, test a Castel Volturno per valutare la condizione fisica

A Castel Volturno è in corso l'allenamento della vigilia di Napoli-Genoa. E' il giorno del ritorno in campo di Victor Osimhen, arrivato al centro sportivo intorno alle 15. Come riportato da Sky Sport, il centravanti nigeriano ora dovrà testare la sua condizione dopo il lungo impegno in Coppa d'Africa che l'ha tenuto lontano dal suo club per una cinquantina di giorni.

Se ci sarà o no contro il Genoa? Questo lo deciderà Walter Mazzarri insieme allo staff tecnico e allo staff medico. La sensazione, comunque, è che domani al Maradona l'ex Lille potrebbe partire dalla panchina e che quindi sarà convocato.