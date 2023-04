Sky - Osimhen verso la non convocazione col Milan: si tenta il recupero per il ritorno

La redazione di Sky Sport ha dato gli ultimi aggiornamenti sulle condizioni di Victor Osimhen in vista della sfida contro il Milan di domani

La redazione di Sky Sport ha dato gli ultimi aggiornamenti sulle condizioni di Victor Osimhen in vista della sfida contro il Milan di domani: “Non c'era Victor Osimhen assieme al gruppo nella rifinitura che il Napoli ha svolto a Castel Volturno prima della partenza per Milano: per l'attaccante nigeriano lavoro a parte in un altro campo del centro sportivo, nessuna convocazione e tentativo di recupero per la gara di ritorno”.