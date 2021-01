Sky - Osimhen vola verso il rientro: a casa raggiunti i 26km/h per 10km

Ancora positivo al tampone, Victor Osimhen continua a fare progressi allenandosi a casa in isolamento. Secondo quanto riferito da Sky Sport, domani ripeterà il controllo sperando nella negatività per potersi allenare in gruppo. Intanto fa progressi, come quelli fatti in Belgio nella clinica specializzata prima della positività, ed in questi giorni sta correndo sul tapis roulant sui 26-27km/h per 10km al giorno, a dimostrazione di aver ritrovato piena mobilità alla spalla e soprattutto al braccio dopo l'infiammazione ai nervi.