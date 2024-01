Sky - Politano in dubbio per domenica. A centrocampo può esserci una sorpresa

Francesco Modugno, intervenuto da Castel Volturno per Sky Sport, ha dichiarato

Francesco Modugno, intervenuto da Castel Volturno per Sky Sport, ha dichiarato: "In questo momento le quotazioni di Simeone sono importanti e per domenica c'è un ballottaggio concreto con Raspadori. Politano non sta benissimo, ci sono varie soluzioni, ma la settimana è lunga. I suoi muscoli sono affaticati, altrimenti c'è Zerbin o Lindstrom. A centrocampo c'è Cajuste, certo, ma Gaetano è un'idea che piace a Mazzarri e può essere un'opportunità".