Sky - Post-Garcia, Tudor in pole: domani può essere il giorno decisivo

Domani, lunedì 13, si svolgerà un summit con Aurelio De Laurentiis e gli altri dirigenti del Napoli per decidere l'esonero di Rudi Garcia e il suo sostituto. Attualmente in pole ci sarebbe di Igor Tudor, reduce dall'esperienza dello scorso anno all'Olympique Marsiglia, e con cui ci sono stati dei contatti. Domani potrebbe essere la giornata dell'approccio formale tra le parti per trovare l'eventuale intesa. A riferirlo è Sky Sport.