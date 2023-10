Sky - Raspadori la prima scelta di Garcia per sostituire Osimhen

Chi giocherà al posto di Victor Osimhen? Bisogna vedere anzitutto come torna Giacomo Raspadori dalla Nazionale

TuttoNapoli.net

Chi giocherà al posto di Victor Osimhen? Bisogna vedere anzitutto come torna Giacomo Raspadori dalla Nazionale, quando saranno fatti tutti i test del caso per valutarne le condizioni, lo stato di forma. Sulla carta è Raspadori il primo cambio, l'ex Sassuolo è la prima scelta per sostituire il nigeriano.

C'è ovviamente anche Giovanni Simeone, che resta una garanzia, anche per questo il Napoli si sente coperto. A riferirlo è Massimo Ugolini, giornalista di Sky Sport, nel corso della trasmissione 'Radio Goal', su Radio Kiss Kiss Napoli.