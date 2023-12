Sky - Roma, Mourinho sceglie Belotti in coppia con Lukaku: le ultime di formazione

Angelo Mangiante, giornalista Sky, ha riportato su Twitter le ultime di formazione della Roma, che stasera affronterà il Napoli.

Angelo Mangiante, giornalista Sky, ha riportato su Twitter le ultime di formazione della Roma, che stasera affronterà il Napoli nel posticipo della 17ª giornata di Serie A: "Sarà Belotti stasera in coppia con Lukaku in attacco. In panchina Azmoun, El Shaararawy, Pellegrini e Spinazzola".