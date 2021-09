Sky - Sciolto il ballottaggio Zielinski-Elmas: il polacco ha solo 30' nelle gambe

Piotr Zielinski non è ancora al meglio. Dopo lo spezzone contro la Juventus, dunque, ne giocherà un altro stasera contro il Leicester City. Il centrocampista polacco non è pronto per partire dall'inizio, ha solo una trentina di minuti nelle gambe, per questo il dubbio di Luciano Spalletti è stato risolto: giocherà Eljif Elmas, con l'ex Udinese pronto a subentrare nella ripresa. A riportarlo è Sky Sport.