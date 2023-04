Sky - Simeone out 2-3 settimane: salterà anche il ritorno di Champions col Milan

Come riporta Sky, l'attaccante argentino sarà out per 2/3 settimane

TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it Al netto di quando Victor Osimhen potrà tornare a disposizione del Napoli, la notizia negativa del giorno in casa azzurra arriva direttamente dal suo sostituto naturale in rosa, ovvero Giovanni Simeone. Gli esami strumentali - ricordiamo - hanno evidenziato una distrazione di primo grado del bicipite femorale destro e secondo Sky Sport l'argentino dovrà restare fermo 2-3 settimane (saltando quindi anche il ritorno di Champions col Milan).