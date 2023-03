Sky - Situazione di pericolo in Piazza del Gesù: potrebbero avvenire contatti tra le tifoserie

"Purtroppo è una situazione che va assolutamente monitorata ora dopo ora".

L’inviato Sky Massimo Ugolini è intervenuto ai microfoni dell’emittente satellitare: “Mi segnalano in questo momento una situazione di tensione e di pericolo intorno a piazza del Gesù. Ci sono tanti tifosi tedeschi e sembra che possano arrivare anche i tifosi del Napoli per cercare il contatto con la tifoseria avversaria. Tantissime le forze dell’ordine impiegate in questo momento per contenere e prevenire eventuali disordini. Purtroppo è una situazione che va assolutamente monitorata ora dopo ora".