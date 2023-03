Sky - Squadra che vince non si cambia: pronto un solo cambio contro la Lazio

Non ci saranno novità di formazione contro la Lazio.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Non ci saranno novità di formazione contro la Lazio. Luciano Spalletti, secondo quanto riferito da Sky Sport, riproporrà lo stesso undici schierato ad Empoli, con l’unica eccezione di Olivera al posto dello squalificato Mario Rui. Per il resto la difesa sarà completata da Di Lorenzo, Rrahmani e Kim, con in porta Meret. A centrocampo Lobotka, Anguissa e Zielinski, mentre in avanti in trio formato da Kvaratskhelia, Osimhen e Lozano.