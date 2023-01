Sky - Tanti dubbi per la Juve: ci sono ancora 3 ballottaggi da risolvere

Sono ancora diversi i dubbi di formazione di Spalletti in vista della gara di venerdì contro la Juventus

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Sono ancora diversi i dubbi di formazione di Spalletti in vista della gara di venerdì contro la Juventus. Secondo la redazione di Sky Sport le certezze sono tante come Osimhen e Kvratskhelia. Poi ci sono i dubi, due in particolare, anzi tre: il primo è Lozano-Politano in attacco, poi Elmas-Zielinski a centrocampo, infine Mario Rui che al momento sembra in vantaggio rispetto a Olivera.