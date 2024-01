Sky - Traorè e Ngonge a Riyadh in caso di finale: l’idea del Napoli

Nel corso di Sky Sport 24, è intervenuto l'inviato da Castel Volturno Francesco Modugno.

Nel corso di Sky Sport 24, è intervenuto l'inviato da Castel Volturno Francesco Modugno: "Domani il nuovo acquisto del Napoli Hamed Traorè potrebbe fare una capatina a Castel Volturno. Inoltre potrebbe essere spettatore ancora più interessato della semifinale di Supercoppa di domani sera, perché qualora il Napoli dovesse passare c’è la possibilità che possa poi partire per Riyadh magari insieme a Ngonge.

L’idea del Napoli potrebbe essere quella di consegnare subito i due nuovi acquisti a Mazzarri, sebbene in condizione atletiche ben differenti. Infatti Ngonge sta giocando, è un giocatore sul quale poter contare adesso, mentre per Traoré c’è un tempo abbastanza lungo per poterlo vedere in campo in certe condizioni”.