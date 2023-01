Sky - Tre reduci dal Mondiale in campo: il probabile 11 di Spalletti contro l'Inter

Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport, riporta sul proprio sito le possibile scelte di Luciano Spalletti per la sfida di mercoledì contro l'Inter.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport, riporta sul proprio sito le possibile scelte di Luciano Spalletti per la sfida di mercoledì contro l'Inter. Il tecnico del Napoli ritrova Kvaratskhelia, assente nelle ultime partite di campionato prima della sosta. È tornato ad allenarsi in gruppo anche Rrahmani, ma al momento il difensore kosovaro è in ballottaggio con Juan Jesus per una maglia da titolare. Tra i pali ci sarà sempre Meret, al centro delle difesa Kim e Juan Jesus (in ballotaggio con Rrahmani), sulle fasce Di Lorenzo Mario Rui. A centrocampo in regia Lobotka, ai suoi lati Anguissa e Zielinski. In avanti, pronto il tridente formato dall'ex nerazzurro Politano, Osimhen e il rientrante Kvaratskhelia.